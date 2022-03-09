МОЗ пригрозило санкціями аптекам, які завищують ціни на ліки

МОЗ пригрозило санкціями аптекам, які завищують ціни на ліки

У міністерстві попередили і виробників, і дистриб’юторів медичних препаратів.

Міністерство охорони здоров’я буде жорстко припиняти будь-які спекуляції на медичних препаратах під час війни.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "24 канал".

За його словами, відбуватиметься жорсткий контроль за цінами на ліки. На порушників чекають санкції.

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"Ми жорстко попередили всіх - як виробників, так і дистриб’юторів про те, що будуть застосуватися санкції у разі необґрунтованого підняття цін на лікарські препарати", - наголосив очільник Мінохорони здоров'я.

Займатиметься контролем Державна служба з лікарських засобів.

До слова, Ляшко закликав громадян повідомляти про випадки завищення цін. Обманутим покупцям обіцяють повертати кошти.

Слід зазначити, уже зафіксовано три випадки спекуляцій на ліках. Втім, які саме, міністр не повідомив.

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