Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки — Ляшко

За словами Ляшка, медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.
Окупанти не пропускають через блокпости на тимчасово захоплені території життєво необхідні для пацієнтів ліки.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші "швидкі", обстрілюють наші машини, які транспортують ліки", — сказав голова МОЗ.
За словами Ляшка, медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.
"Це те, без чого люди не можуть прожити", — пояснив він.
Раніше повідомлялося, що Росія скидає на Чернігів бомби для фортифікаційних споруд.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.