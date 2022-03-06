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Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки — Ляшко

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Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки — Ляшко

Право на владу

За словами Ляшка, медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

Окупанти не пропускають через блокпости на тимчасово захоплені території життєво необхідні для пацієнтів ліки.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші "швидкі", обстрілюють наші машини, які транспортують ліки", — сказав голова МОЗ.

За словами Ляшка, медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

"Це те, без чого люди не можуть прожити", — пояснив він.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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