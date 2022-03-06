Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки — Ляшко

Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки — Ляшко

За словами Ляшка, медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

Окупанти не пропускають через блокпости на тимчасово захоплені території життєво необхідні для пацієнтів ліки.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші "швидкі", обстрілюють наші машини, які транспортують ліки", — сказав голова МОЗ.

За словами Ляшка, медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

"Це те, без чого люди не можуть прожити", — пояснив він.

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