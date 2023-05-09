Monobank арестует средства 436 тысяч своих клиентов: в чем дело

Виртуальный Monobank, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов в связи со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов под время действия военного положения.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется ~436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать", — отметил он.

Этот закон отменяет действие постановления КМУ, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 000 тыс. грн на время действия военного положения.

Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13 400 грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот, в свою очередь, пришлет в Monobank постановление на снятие ареста на указанную сумму по одному из счетов клиента.

В начале марта 2023 года Гороховский отмечал, что количество клиентов банка превысило 7 млн.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, кому в этом году следует ожидать перерасчета и увеличения пенсий.

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