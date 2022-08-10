Переселенцы смогут получать выплаты даже при потере паспорта: что необходимо

Утратившие паспорт ВПЛ получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.

С 7 августа 2022 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут становиться на учет и оформлять выплаты на проживание, даже если они потеряли паспорт.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Основанием для выплат есть справка из Государственной миграционной службы о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины.

"Выдавать справку будут центры предоставления админуслуг, территориальные органы или терподразделения ГМС, государственные предприятия, принадлежащие к сфере управления ГМС", — говорится в сообщении.

Для оформления выплат можно использовать документы из приложения "Дія", в частности "єДокумент".

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