Переселенцы смогут получать выплаты даже при потере паспорта: что необходимо

Утратившие паспорт ВПЛ получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.
С 7 августа 2022 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут становиться на учет и оформлять выплаты на проживание, даже если они потеряли паспорт.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
Основанием для выплат есть справка из Государственной миграционной службы о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины.
"Выдавать справку будут центры предоставления админуслуг, территориальные органы или терподразделения ГМС, государственные предприятия, принадлежащие к сфере управления ГМС", — говорится в сообщении.
Для оформления выплат можно использовать документы из приложения "Дія", в частности "єДокумент".
Напомним, Верещук рассказала, в какой области больше всего переселенцев.
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