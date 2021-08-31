Работа зарубежом для молодых украинцев: ищут не только IT и хостес

Работа зарубежом для молодых украинцев: ищут не только IT и хостес

Украинская молодежь за границей: 55% кандидатов в возрасте до 30 лет хотя бы раз задумывались о переезде в другую страну.

Тенденция переезда молодежи за границу в поисках лучшей жизни – общенациональная проблема. Украинцы уезжают, рассчитывая на более высокую зарплату, новый трудовой опыт, более высокий уровень жизни и привлекательные карьерные возможности.

Согласно данным кадрового портала grc.ua, 55% кандидатов в возрасте от 18 до 30 лет хотя бы раз задумывались о переезде в другую страну.

Больше всего открытых вакансий для украинцев в возрасте от 18 до 30 лет предлагают работодатели из Польши – это 10% всех актуальных вакансий. Ждут украинцев также в Италии, США, Венгрии и на Кипре - по 6%. Чуть меньше открытых вакансии для молодежи (5%) – в Турции, Германии, Испании, Франции и ОАЭ.

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Чаще всего зарубежные работодатели предлагают украинской молодежи вакансии специалистов по продажам (27%) и сотрудников сферы HoReCA (22%). Для представителей рабочих специальностей открыты 21% всех актуальных вакансий. Также ищут экспертов сферы "Маркетинг, реклама, PR" – 11%, сотрудников административного департамента - 10%, IT-специалистов - 5%, в сфере финансов – 1%, юрисконсультов – 1% и молодых ученых – 2%.

Средняя заработная плата для молодежи за рубежом – это 45 тыс. грн. В зарплатной категории 40 тыс. грн предлагают работу продавцам, рабочим, хостес, официантам и баристе.

Начинающие финансисты, юристы, маркетологи, ищущие работу за пределами Украины, могут рассчитывать на компенсацию от 50 тыс. грн. Требуется знание английского языка и языка страны пребывания на уровне не ниже Upper-Intermediate. Работодателей интересует и диплом о высшем образовании.

Есть вакансии и с большим окладом – от 100 тыс. грн. От кандидатов требуют не только знание английского языка, но и наличие профильных навыков. Уровень заработных плат зависит не только от знания языков, диплома о высшем образовании за рубежом, опыта работы кандидата, но и от страны пребывания. Так, например, в ОАЭ заработная плата агент по продаже элитной недвижимости сопоставима с окладом разработчика в США. Требования: опыт продаж элитной недвижимости, умение работать с возражениями, опыт ведения переговоров. Также понадобятся активность и коммуникабельность – доход от 5 тыс. долл состоит из минимального оклада и бонусов от продаж.

Отдельная группа трудовых мигрантов среди молодежи – молодые ученые. Например, IT-компания с штаб-квартирой на Кипре ищет аналитика среди вчерашних выпускников украинских вузов. Требования – свободный английский, знание теории вероятностей, статистики и интерес к финансам. Обязательно - это наличие диплома магистра или бакалавра в сфере математики, физики или информатики. Предлагают до 3 тыс. у.е. Чуть меньше обещают инженеру-лаборанту-геологу с профильным образованием, опытом проведения физико-механических испытаний грунтов, знанием технической документации. Обещают до 2.5 тыс. у.е. и все возможности для карьерного и научного роста.

Молодежи проще менять страну проживания. Люди до 30 лет более амбициозны. Кроме того, еще не обзавелись семьей и готовы рисковать.

Как сообщалось, официальные данные Государственной службы занятости Украины говорят, что самой популярной страной для трудоустройства среди украинцев в 2020 году стал Кипр. Там в прошлом году официально трудоустроились более 12 тыс. украинцев.

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