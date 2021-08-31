В Украине стартует добровольное декларирование: что это значит

В Украине стартует добровольное декларирование: что это значит

Декларирование осуществляется через частные электронные кабинеты.

Завтра, 1 сентября, в Украине стартует однократное добровольное декларирование.

Подробную инструкцию уже разместили на сайте Министерства финансов, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Декларирование осуществляется через частные электронные кабинеты на сайте Государственной налоговой службы. Здесь обещают, что источники доходов обнародовать не требуется.

Главное — это заплатить налоги. По ставке 5% — валютные ценности и имущество. Ставка на иностранные активы — 9%. Облигации -2,5%. Декларировать собственное жилье, земельные паи и частные автомобили — не нужно.

Как сообщалось, от 1 сентября 2021 те, кого не устраивает доставка пенсий по почте, могут самостоятельно выбрать один из 44 банков, уполномоченных на обслуживание пенсионеров. И теперь пенсионеры решают самостоятельно, как получать выплаты: через "Укрпочту" или на карточку.

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