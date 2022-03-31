Сбой в Приват24: пользователи жалуются на проблемы с работой программы

У банка подтвердили проблемы с работой программы некоторых пользователей.
В работе программы Приват24 днем 31 марта произошел сбой. Об этом пишут пользователи в комментариях под последним постом ПриватБанка в Facebook.
У банка подтвердили проблемы с работой программы некоторых пользователей.
"Наблюдаются трудности при входе в Приват24 для некоторых клиентов. Наши специалисты работают над решением проблемы", — заявили в Привате.
"Произошел технический сбой в авторизации, то есть сбой на входе в Приват24 через приложение. Уже работаем над устранением, чиним. Рассчитываем устранить проблему максимум через час. Оперативно запустили регламентные работы», — сказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Позже он добавил, что Приват24 возобновляет работу после технического сбоя и регламентных работ. Возможны временные перебои в работе до конца дня.
Читайте также:
- "Месяц назад даже вообразить не могли": Украина ищет аккаунты убитых оккупантов РФ благодаря искусственному интеллекту
- ВСУ уничтожили колонну снабжения российских оккупантов (фото)
- Долетались: ВСУ за сутки уничтожили 11 воздушных целей кафиров