Сбой в Приват24: пользователи жалуются на проблемы с работой программы

Сбой в Приват24: пользователи жалуются на проблемы с работой программы

У банка подтвердили проблемы с работой программы некоторых пользователей.

В работе программы Приват24 днем 31 марта произошел сбой. Об этом пишут пользователи в комментариях под последним постом ПриватБанка в Facebook.

У банка подтвердили проблемы с работой программы некоторых пользователей.

"Наблюдаются трудности при входе в Приват24 для некоторых клиентов. Наши специалисты работают над решением проблемы", — заявили в Привате.

"Произошел технический сбой в авторизации, то есть сбой на входе в Приват24 через приложение. Уже работаем над устранением, чиним. Рассчитываем устранить проблему максимум через час. Оперативно запустили регламентные работы», — сказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Позже он добавил, что Приват24 возобновляет работу после технического сбоя и регламентных работ. Возможны временные перебои в работе до конца дня.

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