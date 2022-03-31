Збій у Приват24: користувачі скаржаться на проблеми з роботою програми

Збій у Приват24: користувачі скаржаться на проблеми з роботою програми

У банку підтвердили проблеми з роботою програми деяких користувачів.

У роботі програми Приват24 вдень 31 березня стався збій. Про це пишуть користувачі у коментарях під останнім постом ПриватБанку у Facebook.

У банку підтвердили проблеми з роботою програми деяких користувачів.

" Спостерігаються труднощі при вході до Приват24 для деяких клієнтів. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми", — заявили у Приваті.

"Стався технічний збій у авторизації, тобто збій на вході в Приват24 через додаток. Вже працюємо над усуненням, чиним. Розраховуємо усунути проблему максимум за годину. Оперативно запустили регламентні роботи»", — сказав прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Пізніше він додав, що Приват24 відновлює роботу після технічного збою та регламентних робіт. Можливі тимчасові перебої в роботі до кінця дня.

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