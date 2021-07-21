Шмыгаль анонсировал создание в регионах Центров Индустрии 4.0

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие центры будут создаваться на базе индустриальных и научных парков и университетов.

Во время очередного заседания Кабмин поддержал постановление о начале процесса создания в регионах Центров Индустрии 4.0.

Об этом в среду, 21 июля, сообщает Правительственный портал.

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"Центры Индустрии 4.0 должны стать важным инструментом инновационного развития на региональном уровне и занять особое место в просветительском, научном и образовательном процессах. Именно для этого мы хотим привлекать украинские университеты, а также наладить сотрудничество с европейской сетью цифровых инновационных хабов и международными фондами", — отметил он.

По словам Шмыгаля, основная задача Центров Индустрии 4.0 — это координация процесса внедрения и разработки перспективных технологий, подготовка соответствующих специалистов, формирование связей между бизнесом, который разрабатывает современные технологии, и производственными предприятиями.

Напомним:

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответствующий законопроект.

для этого подготовили ко второму чтению соответствующий законопроект. 15 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.

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