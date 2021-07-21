Шмыгаль анонсировал создание в регионах Центров Индустрии 4.0

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие центры будут создаваться на базе индустриальных и научных парков и университетов.
Во время очередного заседания Кабмин поддержал постановление о начале процесса создания в регионах Центров Индустрии 4.0.
Об этом в среду, 21 июля, сообщает Правительственный портал.
"Центры Индустрии 4.0 должны стать важным инструментом инновационного развития на региональном уровне и занять особое место в просветительском, научном и образовательном процессах. Именно для этого мы хотим привлекать украинские университеты, а также наладить сотрудничество с европейской сетью цифровых инновационных хабов и международными фондами", — отметил он.
По словам Шмыгаля, основная задача Центров Индустрии 4.0 — это координация процесса внедрения и разработки перспективных технологий, подготовка соответствующих специалистов, формирование связей между бизнесом, который разрабатывает современные технологии, и производственными предприятиями.
Напомним:
- Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответствующий законопроект.
- 15 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.