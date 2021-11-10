Суркисы никак не связаны с "Приватбанком" – адвокат

Адвокат утверждает, что суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и Приватбанком.

Семья Суркисов, и в частности Игорь Суркис, являются лишь вкладчиками Приватбанка и никакого другого отношения к банковскому учреждению не имели и не имеют.

Об этом в комментарии ТСН заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"Скажите, пожалуйста, как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и отнюдь не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, вероятно, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах ПриватБанка вплоть до момента его национализации", — говорит Алексеев.

По мнению адвоката, он имеет на руках несколько судебных решений, подтвердивших абсурдность "аргументов" Национального банка.

"Украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и Приватбанком. И в последний раз совсем недавно: в начале октября. Продолжать доказывать обратное – это на белое говорить черное. Упорство, с которым некоторые представители Нацбанка это делают, похоже на юношеский максимализм: нет аргументов, одни эмоции", – резюмирует адвокат.

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