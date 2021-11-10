Польша призвала ЕС немедленно ужесточить санкции против Беларуси

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что санкции против Минска не имеют должного эффекта.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости расширить санкции ЕС в отношении Беларуси. Ситуацию с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе он назвал государственным терроризмом.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Моравецкий выступил на чрезвычайном заседании сейма по ситуации на польско-белорусской границе. Из-за шаткой ситуации с мигрантами во время своей речи премьер предложил созвать Европейский совет раньше установленного времени.

"Мы выступаем за ужесточение санкций. Я внес такое предложение — не стоит ждать декабря (на этот срок запланировано очередное заседание Европейского совета — Ред.), а встретиться раньше, пусть и дистанционно", — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что принятые против Минска санкции не оказывают должного эффекта. Премьер Польши также добавил, что миграционный кризис на границе вызван самими политиками. По его словам, этот кризис является серьезной проверкой для Польши и ЕС.

Стоит отметить, что накануне Моравецкий уже заявлял о намерении Варшавы поставить перед руководством ЕС вопрос усиления санкций против Беларуси.

Напомним, ситуация на границе двух стран осложнилась в прошлый понедельник, когда в Польшу вторглись неизвестные вооруженные лица в военной форме. Тогда нелегалы начали массово штурмовать польскую границу. В Варшаве это окрестили "наибольшей из всех до сих пор известных попыток массового силового проникновения в страну". Мигрантский коллапс продолжается и сейчас.

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