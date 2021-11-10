Польща закликала ЄС негайно посилити санкції проти Білорусі

Матеуш Моравецький наголосив, що санкції проти Мінська не мають належного ефекту.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність розширити санкції ЄС щодо Білорусі. Ситуацію з нелегальними мігрантами на польсько-білоруському кордоні він назвав державним тероризмом.

Про це пише агентство Bloomberg.

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Моравецький виступив на надзвичайному засіданні сейму щодо ситуації на польсько-білоруському кордоні. Через хитку ситуацію з мігрантами під час своєї промови прем’єр запропонував скликати Європейську раду позачергово.

"Ми виступаємо за посилення санкцій. Я вніс таку пропозицію — не варто очікувати грудня (на цей термін заплановано чергове засідання Європейської ради — Ред.), а зустрітися раніше, нехай і дистанційно", — наголосив Моравецький.

Він наголосив, що ухвалені проти Мінська санкції не мають належного ефекту. Прем’єр Польщі також додав, що міграційна криза на кордоні спричинена самими політиками. За його словами, ця криза є серйозною перевіркою для Польщі та ЄС.

Слід зазначити, що напередодні Моравецький вже заявляв про намір Варшави поставити перед керівництвом ЄС питання щодо посилення санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, ситуація на кордоні двох країн ускладнилася минулого понеділка, коли до Польщі вторглися невідомі озброєні особи у військовій формі. Тоді нелегали почали масово штурмувати польський кордон. У Варшаві це охрестили "найбільшою з усіх досі відомих спроб масового силового проникнення до країни". Мігрантський колапс триває і нині.

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