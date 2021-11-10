В Україні затвердили список небезпечних порід собак - перелік

Зокрема, до цього переліку увійшли бульдог, доберман, кавказька, французька, грецька, голландська вівчарки.

Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак. До списку потрапили понад 50 порід собак.

Відповідну постанову ухвалили під час засідання уряду сьогодні, 10 листопада.



Згідно з ухваленим рішенням, власники зазначених порід собак змушені під час реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду.

Зокрема, до списку небезпечних порід собак увійшли акбаш, бульмастиф, бульдог, доберман, кангал, мастиф, маремма, кавказька, французька, грецька, голландська та східноєвропейська вівчарки, ірландський вовкодав та інші. Із повним списком можна ознайомитись у документі.

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові правила утримання тварин. Закон передбачає підвищені штрафи за вигул без поводка та намордника, а також за неприбирання собачих екскрементів. Санкції передбачені і за утримання незареєстрованих собак та вигул їх у громадських місцях. В перший раз за порушення можна обмежитися попередженням. Якщо ж порушення серйозне, громадянину може бути виписано штраф 170−340 грн. Порушників, які попалися повторно протягом року, чекає штраф 340−510 грн.

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