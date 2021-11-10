В Украине утвердили список опасных пород собак

В частности, в этот перечень вошли бульдог, доберман, кавказская, французская, греческая, голландская овчарки.

Кабинет министров Украины утвердил список опасных пород собак. В список попали более 50 пород собак.

Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства сегодня, 10 ноября.



Согласно принятому решению, владельцы указанных пород собак вынуждены при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности за ущерб.

В частности, в список опасных пород собак вошли акбаш, бульмастиф, бульдог, доберман, кангал, мастиф, маремма, кавказская, французская, греческая, голландская и восточноевропейская овчарки, ирландский волкодав и другие. С полным списком можно ознакомиться в документе.

Напомним, в Украине вступили в силу новые правила содержания животных. Закон предусматривает повышенные штрафы за выгул без поводка и намордника, а также за неуборку собачьих экскрементов. Санкции предусмотрены и за содержание незарегистрированных собак и выгул их в общественных местах. В первый раз за нарушение можно ограничиться предупреждением. Если же нарушение серьезное, гражданину может быть выписан штраф 170-340 грн. П орушникив, которые попались повторно в течение года, ждет штраф 340-510 грн.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку