Свинина в Украине подорожает: почему и сколько сейчас стоит мясо

Свинина в Украине подорожает: почему и сколько сейчас стоит мясо

Эксперт считает, что украинцы не доедают мяса свинины.

В Украине дорожает свинина. Связано это с ростом цен на зерновые, которыми кормят домашних животных.

Об этом рассказала эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно в комментарии УНН.

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По ее словам, за год цены на зерновую группу и подсолнечника, которые являются основными компонентами в кормлении свиней, выросли на 20-40%. Таким образом, возросла и себестоимость свинины.

"И составляет в некоторых хозяйствах до 40 грн/кг, а в некоторых низкотехнологичных фермах эта цифра даже больше. Сегодня килограмм живца стоит 41-45 грн, соответственно некоторые фермы работают или в ноль, или даже ниже рентабельности", — сказала специалист.

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В то же время, она предположила, что такая ситуация может привести к сокращению поголовья свиней. А это, в свою очередь, снизит спрос на мясо в Украине. По ее словам, из-за высокой цены продукта украинцы уже меньше потребляют этого мяса.

"Также надо обращать внимание на количество импорта дешевого мяса из стран Европи.. Украинци не доедают мяса свинины и соответственно это также может повлиять на цену. Нужно обращать внимание на платежеспособность населения покупать это мясо. С салом ситуация такая же будет, цена может вырасти", — добавила Ольга Махно.

Как сообщалось, цена на курятину в Украине в ближайшее время может существенно возрасти из-за высокой стоимости кормов и сокращением поголовья этих птиц. Речь идет о возможности роста цен на курятину до 20%.

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