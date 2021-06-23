В одном из регионов России вводят полный локдаун

В Бурятии прекратят работу почти все предприятия.

Бурятия стала первым регионом России, где введены жесткие ограничения через третью волну коронавируса. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Из-за эпидемической ситуации, которая ухудшается в течение 5 последних недель, все предприятия Бурятии, кроме жизненно необходимых, должны будут прекратить свою работу. Полный локладун продлится с 27 июня по 11 июля, в это время в республике будет введен режим нерабочих дней.

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В перечне предприятий, работа которых разрешена, оказались службы жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, продуктовые магазины и аптеки, магазины с товарами первой необходимости, общественный транспорт и средства массовой информации.

Вместе с тем, согласно распоряжению правительства Бурятии, детям до 14 лет будет запрещено выходить на улицу без сопровождения взрослых, а допуск в места массового отдыха будет ограничен.

Напомним, что ранее в Москве зафиксировали рекорд новых случаев коронавируса в сутки. Пандемия набирает обороты в России на фоне спада последней волны в Европе.

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