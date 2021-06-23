Свинина в Україні подорожчає: чому і скільки нині коштує м’ясо

Свинина в Україні подорожчає: чому і скільки нині коштує м’ясо

Експертка вважає, що українці не доїдають м’яса свинини.

В Україні дорожчає свинина. Пов’язано це зі зростанням цін на зернові, якими годують свійських тварин.

Про це розповіла експертка зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно у коментарі УНН.

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За її словами, за рік ціни на зернову групу та соняшника, які є основними компонентами в годівлі свиней, зросли на 20-40%. Таким чином, зросла і собівартість свинини.

"І становить в деяких господарствах до 40 грн/ кг, а в деяких низькотехнологічних фермах ця цифра навіть більша. Сьогодні кілограм живця коштує 41-45 грн, відповідно деякі ферми працюють або в нуль, або навіть нижче рентабельності", - сказала фахівчиня.

Водночас, вона припустила, що така ситуація може призвести до скорочення поголів’я свиней. А це, своєю чергою, знизить попит на м'ясо в Україні. З її слів, через високу ціну продукту українці вже менше споживають цього м’яса.

"Також треба звертати увагу на кількість імпорту дешевого м’яса з країн Європи..Українці не доїдають м’яса свинини й відповідно це також може вплинути на ціну. Потрібно звертати увагу на платоспроможність населення купувати це м'ясо. З салом ситуація така сама буде, ціна може зрости", - додала Ольга Махно.

Як повідомлялося, ціна на курятину в Україні найближчим часом може суттєво зрости через високу вартість кормів та скороченням поголів'я цих птахів. Йдеться про можливість зростання цін на курятину до 20%.

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