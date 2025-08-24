Цены на продукты в Украине растут: стоимость яблок шокирует

Цены на продукты лезут вверх / © Pixabay

Реклама

В июле средние цены на продовольствие в Украине были на 22,6% выше, чем в прошлом. С начала года продукты подорожали на 9,3%. Больше всего — яблоки.

Об этом сообщает Госстат.

С начала года больше всего подорожали яблоки (на 143% — до 85,6 грн/кг) и мясо: свинина (на30,9% — до 241,93 грн/кг), филе куриное (на 26,6% — до 218,21 грн/кг), куриные тушки (на 24,9% –до 115,55 грн/кг).

Реклама

В то же время говядина и колбасы вареные первого сорта дорожали ощутимо медленнее по сравнению с другой мясной группой — на 14,1% (до 329,33 грн/кг) и на 11,5% (до 201,47 грн/кг) соответственно.

Мука пшеничная подорожала на 8,9% — до 21,75 грн/кг.

Подсолнечное масло подорожало на 11,4% (до 81,02 грн/л). Сахар наоборот подешевел на 1,4% (жл 32,68 грн/кг).

Масло сливочное подорожало на 5,3% — до 107,65 грн за пачку весом 200 г, а макароны выросли в цене на 5,5% — до 35,63 грн/кг.

Реклама

В молочной категории молоко подорожало на 3,2% (до 47,1 грн/кг), сыры мягкие жирные — 5,1% (до 228,41 грн/кг), а сметана — на 5,8% (до 138,46 грн/кг).

Цены на алкогольные напитки также умеренно росли: водка подорожала на 2,9% (119,85 грн/0,5 л), отечественное пиво — на 7,9% (36,67 грн/0,5 л), а вино столовое отечественное — на 6,4% (121,13 грн)

Напомним, по данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основным фактором роста цен стали продукты питания, которые за год подорожали на 22,1%.

Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, в то же время прогнозируя, что майский всплеск инфляции станет пиком. До конца года инфляция должна снизиться до 8,7%, а уже в 2026 году стабилизироваться на уровне 5%.