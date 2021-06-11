Украина существенно увеличила экспорт сыра: откуда его везут

В страну завезли более 20 тонн этого продукта.
С начала года в Украину завезли на четверть больше сыра, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По данным Государственной таможенной службы, в страну завезли более 20 тонн этого продукта. В денежном эквиваленте — это около ста миллионов долларов. Больше всего сыра в Украине завозили из Польши, Германии и Нидерландов.
Также в ведомстве сообщили об увеличении объемов экспорта на треть. Украинских сыров вывезли почти на 10 млн долларов. Крупнейшими покупателями отечественного продукта стали Казахстан, Молдова и Азербайджан.
Как сообщалось, в Украине импорт сливочного масла с начала года сократился почти вдвое. Отмечается, также на 18% снизился и экспорт. В денежном эквиваленте Украина заработала на продаже сливочного масла более 18 млндолларов, а это на 20% меньше по сравнению с прошлым годом. Больше украинский продукт покупали Азербайджан, Молдова и Грузия. Основными поставщиками масла в Украину ведомство назвало Беларусь, Германию и Польшу.