Украина существенно увеличила экспорт сыра: откуда его везут

В страну завезли более 20 тонн этого продукта.

С начала года в Украину завезли на четверть больше сыра, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным Государственной таможенной службы, в страну завезли более 20 тонн этого продукта. В денежном эквиваленте — это около ста миллионов долларов. Больше всего сыра в Украине завозили из Польши, Германии и Нидерландов.

Также в ведомстве сообщили об увеличении объемов экспорта на треть. Украинских сыров вывезли почти на 10 млн долларов. Крупнейшими покупателями отечественного продукта стали Казахстан, Молдова и Азербайджан.

Как сообщалось, в Украине импорт сливочного масла с начала года сократился почти вдвое. Отмечается, также на 18% снизился и экспорт. В денежном эквиваленте Украина заработала на продаже сливочного масла более 18 млндолларов, а это на 20% меньше по сравнению с прошлым годом. Больше украинский продукт покупали Азербайджан, Молдова и Грузия. Основными поставщиками масла в Украину ведомство назвало Беларусь, Германию и Польшу.

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