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Україна суттєво збільшила експорт сиру: звідки його везуть

Україна суттєво збільшила експорт сиру: звідки його везуть

УНІАН

До країни завезли понад 20 тонн цього продукту.

Від початку року до України завезли на чверть більше сиру, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними Державної митної служби, до країни завезли понад 20 тонн цього продукту. У грошовому еквіваленті - це майже сто мільйонів доларів. Найбільше сиру до України завозили з Польщі, Німеччини та Нідерландів.

Також у відомстві повідомили про збільшення обсягів експорту на третину. Українських сирів вивезли майже на 10 мільйонів доларів. Найбільшими покупцями вітчизняного продукту стали Казахстан, Молдова та Азербайджан.

Як повідомлялося, в Україні імпорт вершкового масла від початку року скоротився майже вдвічі. Зазначається, також на 18% знизився й експорт. У грошовому еквіваленті Україна заробила на продажу вершкового масла понад 18 мільйонів доларів, а це на 20% менше порівняно з минулим роком. Найбільше український продукт купували Азербайджан, Молдова та Грузія. Основними постачальниками масла до України відомство назвало Білорусь, Німеччину та Польщу.