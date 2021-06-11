Україна суттєво збільшила експорт сиру: звідки його везуть

До країни завезли понад 20 тонн цього продукту.

Від початку року до України завезли на чверть більше сиру, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними Державної митної служби, до країни завезли понад 20 тонн цього продукту. У грошовому еквіваленті - це майже сто мільйонів доларів. Найбільше сиру до України завозили з Польщі, Німеччини та Нідерландів.

Також у відомстві повідомили про збільшення обсягів експорту на третину. Українських сирів вивезли майже на 10 мільйонів доларів. Найбільшими покупцями вітчизняного продукту стали Казахстан, Молдова та Азербайджан.

Як повідомлялося, в Україні імпорт вершкового масла від початку року скоротився майже вдвічі. Зазначається, також на 18% знизився й експорт. У грошовому еквіваленті Україна заробила на продажу вершкового масла понад 18 мільйонів доларів, а це на 20% менше порівняно з минулим роком. Найбільше український продукт купували Азербайджан, Молдова та Грузія. Основними постачальниками масла до України відомство назвало Білорусь, Німеччину та Польщу.

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