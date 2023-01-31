В Кабмине назвали, сколько миллиардов уже будет стоить восстановление Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что почти через год полномасштабной войны Россия нанесла ущерб Украине на 600-750 млрд долларов.

Об этом пишет правительственный портал.

Премьер отмечает, что еще полгода назад ущерб был примерно вдвое меньше.

"Потребности Украины в восстановлении по состоянию на июнь 2022 года оценивались Всемирным банком и Еврокомиссией в 350 млрд долларов. Сейчас эта сумма может превысить 600-750 млрд долларов", – цитирует главу правительства сайт Кабмина.

Денис Шмигаль также выделил следующие пять приоритетов финансирования быстрого восстановления:

Первый — это энергетика, ведь в результате российских атак поражено более 400 объектов электро- и теплоснабжения. Второй – жилье, ведь в Украине повреждено или разрушено 150 тысяч домов.

Третий приоритет, по его словам, гуманитарное разминирование, ведь более 30% территории Украины загрязнены российскими снарядами.

Четвертый приоритет – это критическая и социальная инфраструктура: дороги, мосты, коммунальные объекты, сети поставок воды, тепла и газа, школы и больницы.

Пятый приоритет – помощь частному сектору.

Первый "финансовый Рамштайн"

Напомним, 26 января, состоялось первое заседание Наблюдательного совета межведомственной Координационной Платформы доноров, где Украина назвала 4 приоритетных сферы для восстановления страны. По словам украинских представителей на срочные ремонтные работы по предварительной оценке нужно 5,7 млрд долл., а на проекты — 17 млрд долл.

До этого Европейский Союз озвучил начало работы многосторонней донорской координационной платформы, которая будет помогать Украине в процессе восстановления и восстановления после разрушений, нанесенных российской агрессией.