В Кабміні назвали, скільки мільярдів вже коштуватиме відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що майже за рік повномасштабної війни Росія завдала шкоди Україні на 600-750 млрд доларів.

Про це пише Урядовий портал.

Премʼєр зазначає, що ще пів року тому збитки були приблизно вдвічі меншими.

"Потреби України у відновленні станом на червень 2022 року оцінювалися Світовим банком та Єврокомісією в 350 млрд доларів. Зараз ця сума може перевищити 600-750 млрд доларів", – цитує голову уряду сайт Кабміну

Денис Шмигаль також виділив таких пʼять пріоритетів фінансування швидкої відбудови:

Перший — це енергетика, адже внаслідок російських атак уражено понад 400 об’єктів електро- й теплопостачання. Другий - житло, адже в Україні пошкоджено або зруйновано 150 тисяч будинків.

Третій пріоритет, за його словами, гуманітарне розмінування, адже понад 30% території України забруднено російськими снарядами.

Четвертий пріоритет - це критична та соціальна інфраструктура: дороги, мости, комунальні об’єкти, мережі постачання води, тепла та газу, школи та лікарні.

П’ятий пріоритет — допомога приватному сектору.

Перший "фінансовий Рамштайн"

Нагадаємо, 26 січня, відбулось перше засідання Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів, де Україна назвала 4 пріоритетні сфери для відновлення країни. За словами Українських представників на нагальні ремонтні роботи за попередньою оцінкою потрібно 5,7 млрд дол., а на проекти - 17 млрд дол.

До цього Європейський Союз озвучив про початок роботи багатосторонньої донорської координаційної платформи, яка допомагатиме Україні у процесі відновлення та відбудови після руйнувань, завданих російською агресією.