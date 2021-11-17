В Минфине сообщили, сколько денег уже потратили на борьбу с коронавирусом

В Минфине сообщили, сколько денег уже потратили на борьбу с коронавирусом

Почти половина суммы ушла на оплату экстренной и стационарной медицинской помощи.

Более 30 миллиардов гривен. Столько с начала года Украина потратила на борьбу с коронавирусом. Такие данные были озвучены в Министерстве финансов.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 17 ноября.

Так, по данным ведомства, почти половину средств потратили на оплату экстренной и стационарной медицинской помощи. Почти 10 миллиардов – на приобретение вакцины для прививок против коронавируса.

Остальные расходы – это так называемая социальная поддержка населения и выплаты по безработице, вызванной карантинными ограничениями.

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