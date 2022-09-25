В "Нафтогазе" обратились к клиентам насчет оплаты голубого топлива

Не все клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут своевременно получать бумажные платежки для оплаты услуг.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" пытаются вовремя рассылать платежки, но это не всегда получается, поэтому там просят клиентов оплачивать газ онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Как объясняют в компании, только 546 тыс. клиентов из более 12,3 миллиона, с мая перешедших на обслуживание в ГК "Нафтогаз", рассчитываются с компанией через личный кабинет или чат-боты, остальным 11,7 млн клиентов приходится рассылать бумажные платежки.

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У компании не получается своевременно рассылать бумажные платежки, поэтому они обращаются к клиентам с просьбой оплачивать газ онлайн.

"Это просто сделать в личном кабинете и чате GASUA в Viber, Telegram и Facebook. Не ждите бумажного счета по почте, оплачивайте газ онлайн", – уверяют в компании.

В августе "Нафтогаз" получил 324 тысяч оплат через личный кабинет и чат-боты. Это на 102 тысяч оплат больше, чем в июле.

"Вопреки войне клиенты ГК "Нафтогаз Украины" добросовестно платят счета за газ", — пишет пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно, сколько Украина накопила газа и хватит ли его для прохождения зимы.

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