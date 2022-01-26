Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Украине начала стремительно дорожать капуста: какие причины и цены

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине начала стремительно дорожать капуста: какие причины и цены

pixabay.com

Украинские производители сейчас сдерживают ее продажу, надеясь на еще большее повышение стоимости в начале весны.

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста – темпы роста цен на нее на этой неделе заметно ускорились.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что причиной очередного ценового роста является высокий спрос на белокочанную капусту как на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных компаний. Вместе с тем, объемы предложения в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним, что обусловлено сокращением площадей под белокочанной капустой. Среди причин эксперты также называют реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь.

Так, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В целом, цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодняшний день сдерживают продажу капусты в надежде продать ее по еще более высокой цене в начале весны.

Читайте также:

Почему цены на одинаковые товары могут отличаться в разных сетях супермаркетов

Почему цены на одинаковые товары могут отличаться в разных сетях супермаркетов
Следующая публикация