В Украине начала стремительно дорожать капуста: какие причины и цены

В Украине начала стремительно дорожать капуста: какие причины и цены

Украинские производители сейчас сдерживают ее продажу, надеясь на еще большее повышение стоимости в начале весны.

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста – темпы роста цен на нее на этой неделе заметно ускорились.

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Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что причиной очередного ценового роста является высокий спрос на белокочанную капусту как на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных компаний. Вместе с тем, объемы предложения в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним, что обусловлено сокращением площадей под белокочанной капустой. Среди причин эксперты также называют реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь.

Так, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В целом, цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодняшний день сдерживают продажу капусты в надежде продать ее по еще более высокой цене в начале весны.

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