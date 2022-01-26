В Украине начала стремительно дорожать капуста: какие причины и цены

Украинские производители сейчас сдерживают ее продажу, надеясь на еще большее повышение стоимости в начале весны.
В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста – темпы роста цен на нее на этой неделе заметно ускорились.
Об этом сообщает EastFruit.
Отмечается, что причиной очередного ценового роста является высокий спрос на белокочанную капусту как на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных компаний. Вместе с тем, объемы предложения в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним, что обусловлено сокращением площадей под белокочанной капустой. Среди причин эксперты также называют реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь.
Так, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
В целом, цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодняшний день сдерживают продажу капусты в надежде продать ее по еще более высокой цене в начале весны.
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