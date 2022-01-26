В Україні почала стрімко дорожчати капуста: які причина та ціни

В Україні почала стрімко дорожчати капуста: які причина та ціни

Українські виробники нині стримують її продаж, сподіваючись на ще більше підвищення вартості на початку весни.

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста - темпи зростання цін на неї цього тижня помітно прискорилися.

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Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що причиною чергового цінового зростання є високий попит на білокачанну капусту як на внутрішньому ринку, так і з боку експортно-орієнтованих компаній. Водночас обсяги пропозиції в поточному сезоні значно поступаються торішнім, що зумовлено скороченням площ під білокачанною капустою. Серед причин експерти також називають реекспорт української капусти в Росію через Білорусь.

Так, на сьогоднішній день українські фермери готові відвантажувати білокачанну капусту не дешевше за 15-17 грн/кг, що в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Загалом наразі ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 7 разів перевищують торішні показники за аналогічний період. Більше того, українські виробники на сьогоднішній день стримують продаж капусти, сподіваючись продати її за ще більш високою ціною на початку весни.

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