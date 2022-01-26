В Україні здорожчали овочі борщового набору: яка вартість

Зокрема, здорожчання пояснюють збільшенням тарифів на енергоносії.

В Україні овочі борщового набору за рік здорожчали удвічі.

Такі дані оприлюднили в Інституті аграрної економіки, розповіли у Сніданку з 1+1.

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У січні 2022 року капуста білокачанна коштує понад 12 грн за кілограм. Стільки ж треба віддати і за кілограм цибулі. Морква здорожчала до майже 10 грн. За картоплю треба віддати майже 9 грн.

Експерти пояснюють таке здорожчання збільшенням тарифів на енергоносії та скасуванням пільг для виробників від початку нинішнього року.

Нагадаємо, в Україні порахували, що протягом року ціни на сировинні продукти зросли майже на 12%, а на оброблені – на 13%. Втім, багато може залежати від того, в якому супермаркеті ви купуєте продукти. Адже вартість на один і той самий товар одного виробника в різних мережах може кардинально відрізнятися. Від чого ж залежать ціни на харчі та до чого вдаються магазини, щоб вартість здавалась нижчою - у матеріалі.

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