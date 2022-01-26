В Украине подорожали овощи борщевого набора: какая стоимость

В частности, подорожание объясняется увеличением тарифов на энергоносители.

В Украине овощи борщевого набора за год подорожали вдвое.

Такие данные обнародовали в Институте аграрной экономики, рассказали в Сніданку з 1+1.

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В январе 2022 года белокочанная капуста стоит более 12 грн за килограмм. Столько же нужно отдать и за килограмм лука. Морковь подорожала почти до 10 грн. За картофель нужно отдать почти 9 грн.

Эксперты объясняют такое у\подорожание увеличением тарифов на энергоносители и отменой льгот для производителей с начала нынешнего года.

Напомним, в Украине посчитали, что в течение года цены на сырьевые продукты выросли почти на 12%, а на обработанные – на 13%. Впрочем, многое может зависеть от того, в каком супермаркете вы покупаете продукты. Ведь стоимость на один и тот же товар одного производителя в разных сетях может кардинально отличаться. От чего же зависят цены на продукты и к чему прибегают магазины, чтобы стоимость казалась ниже — в материале.

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