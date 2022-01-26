В США невакцинированном от COVID-19 пациенту отказались проводить трансплантацию сердца

По словам медиков, органов не хватает, а у вакцинированных больше шансов выжить после операции.

В Соединенных Штатах пациенту, не получившему прививку от COVID-19, больница отказала в пересадке сердца.

Об этом сообщает CBS.

31-летнему отцу двух детей господину Фергюсону нужно новое сердце. Однако в медучреждении сказали, что невакцинированные пациенты не могут претендовать на донорские органы, поскольку прививка "создает шансы на успешную операцию и выживание человека после нее, ведь иммунная система тогда очень ослаблена".

"Это противоречит его основным принципам; он в это не верит (в вакцинацию – Ред). И потому, что он не получил укол, они исключили его из списка для пересадки сердца", – сказал отец пациента.

Доктор Артур Каплан, руководитель отдела медицинской этики в Школе медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета объяснил, что необходимость вакцинации не просто прихоти врачей. Он подтвердил, что иммунная система пациента почти не работает, и даже обычная простуда или грим могут оказаться смертельными.

"Органов мало, мы не собираемся раздавать их тому, кто имеет низкие шансы выжить, когда другие, которые вакцинированы, имеют больше шансов выжить после операции", — подчеркнул Каплан.

Фергюсон, у которого двое детей и скоро родится третий, остается в больнице. Родственники пациента растеряны и не знают, что делать. Они рассматривали вариант перевезти его в другую клинику, однако мужчина слишком ослаблен для транспортировки.

Напомним, что во Львове суд оштрафовал не вакцинированного от коронавируса солдата.

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