В Украине резко подешевел популярный салатный овощ

Огурцы подешевели / © unsplash.com

В Украине снизились отпускные цены на огурцы. В настоящее время диапазон оптовых цен на огурцы в Украине варьируется в пределах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным операторов рынка, существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев в результате негативно отразилось на спросе, и соответственно на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

Как известно, сезон реализации местной продукции уже фактически завершился, а основное предложение на внутреннем рынке составляет импортные тепличные овощи.

Кроме того, дополнительным фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

В то же время большинство продавцов предполагают, что вскоре цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке.

Стоит отметить, что сегодня тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожает хлеб в два этапа.