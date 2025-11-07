- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине резко подешевел популярный салатный овощ
Фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.
В Украине снизились отпускные цены на огурцы. В настоящее время диапазон оптовых цен на огурцы в Украине варьируется в пределах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По данным операторов рынка, существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев в результате негативно отразилось на спросе, и соответственно на темпах сбыта имеющихся партий продукции.
Как известно, сезон реализации местной продукции уже фактически завершился, а основное предложение на внутреннем рынке составляет импортные тепличные овощи.
Кроме того, дополнительным фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.
В то же время большинство продавцов предполагают, что вскоре цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке.
Стоит отметить, что сегодня тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Украине подорожает хлеб в два этапа.