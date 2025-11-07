ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

В Украине резко подешевел популярный салатный овощ

Фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Огурцы подешевели

Огурцы подешевели / © unsplash.com

В Украине снизились отпускные цены на огурцы. В настоящее время диапазон оптовых цен на огурцы в Украине варьируется в пределах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным операторов рынка, существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев в результате негативно отразилось на спросе, и соответственно на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

Как известно, сезон реализации местной продукции уже фактически завершился, а основное предложение на внутреннем рынке составляет импортные тепличные овощи.

Кроме того, дополнительным фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

В то же время большинство продавцов предполагают, что вскоре цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке.

Стоит отметить, что сегодня тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожает хлеб в два этапа.

Дата публикации
Количество просмотров
285
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie