Верховная Рада разрешила украинцам продавать недвижимость вместе с землей

Разрешение не распространяется на операции по купле-продаже жилья в многоквартирных домах.

В четверг, 8 сентября, в Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект №5248, который позволяет одновременное оформление прав на земельный участок при покупке недвижимости, которая на ней расположена.

Как сообщили на официальной странице парламента, этот проект закона поддержал 301 народный депутат.

Согласно этому документу, при переходе права собственности на недвижимость, в соглашение будет разрешено включать и продажу земельного участка, на котором эта недвижимость расположена.

Новое правило имеет несколько ограничений. Во-первых, такое разрешение не распространяется на операции по купле-продаже жилья в многоквартирных домах. Также не продаются вместе с недвижимостью земельные участки, находящиеся в государственной и коммунальной собственности.

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Этим законопроектом предусмотрено также одновременный переход права на недвижимость при продаже земельного участка, на котором она расположена.

За основу этот документ был принят в июне этого года. Во время второго чтения проекта закона народные депутаты не поддержали ни одной внесенной в него правки.

Напомним, в Верховной Раде Украины группа народных депутатов выступила с предложением признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России террористическими организациями. По этому поводу подготовлен проект постановления и обращения в Совбез ООН.

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