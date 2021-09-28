Астролог назвал самые вредные знаки Зодиака

С одними людьми общаться легко и просто, другие же все время норовят доставить окружающим какую-нибудь неприятность.

Они легко подставляют другим ножку, не слушают добрых советов, портят настроение, перечат и все делают назло. Астролог Людмила Булгакова назвала самые вредные знаки Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – таков уж у них характер – из тех, кто часто действует на нервы и делает назло. Такая линия поведения продиктована свойственной им вспыльчивостью и, как следствие, обидчивостью. Будучи задетыми за живое, они тут же дают – как им кажется – адекватный ответ, хотя на самом деле он превышает "ход" в их адрес как минимум в десять раз. Правда, надо отдать должное представителям знака – они очень быстро успокаиваются и даже бегут с извинениями, но вернуть назад свои слова и действия уже не могут.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков к вредности подталкивает свойственная им злопамятность. По какой-то причине представители этого знака уверены, что не должны забывать об обидах, которые – вольно или невольно – наносят им окружающие. Если они считают, что могут забыть их слова или действия, то тщательно фиксируют их – например, записывают в специальном блокнотике. Ну а затем – спустя некоторое время – припоминают обидчикам то, как они поступили: либо прямо говорят им об этом, либо делают что-то аналогичное.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы часто вредничают из любви к искусству – точнее, к этой самой вредности. Так, им ничего не стоит сказать что-нибудь неприятное просто так – потому что сложилась благоприятная ситуация. Например, человек делится с ним своими планами, а они в ответ замечают, что ему это сделать не удастся, потому что обстоятельства сейчас неблагоприятные. Интересно, что чаще всего представители знака ничего о них не знают: главное для них – расстроить собеседника, а все остальное – вторично.

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