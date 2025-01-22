Астролог назвал самые вредные знаки Зодиака

Легким и беспроблемным характером обладают, пожалуй, только ангелы – людям такая степень совершенства не свойственна.
Но если одним из нас вредность присуща время от времени – ничто человеческое нам не чуждо, то другие просто не мыслят без нее своего существования – им жизненно необходимо сделать все наперекор другим. Астролог Людмила Булгакова назвала самые вредные знаки Зодиака.
Близнецы
Близнецы при всем желании не могут быть добрыми и покладистыми: присущая представителям знака вредность – следствие двойственности, которая буквально написана у них на роду. Сегодня они говорят и делают одно, а уже завтра – совсем другое, за что окружающие и считают их вредными.
Скорпион
Скорпионы, которые часто ощущают недовольство – как другими людьми, так и самими собой, из-за чего и склонны «кусать» всех подряд, не делая исключения для собственной персоны. Лучше не становиться на пути представителей знака, тогда и их вредность не удастся испытать на себе.
Рыбы
Рыбы часто кажутся тем, кто плохо их знает, спокойными и доброжелательными, но сохраняться это впечатление будет ровно до того момента, пока вы чем-то их не разозлите. Тут уж представители знака могут проявит свою вредность разными способами – от скандала до мести.
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