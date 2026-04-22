Астролог назвал знаки Зодиака, которые не понимают классическую музыку
Психологи считают, что классическая музыка — не только доставляет слушателям удовольствие, но и приносит ощутимую пользу.
Так, она не только способствует эмоциональному развитию и психологической разгрузке, но и улучшает работу нейронов мозга. Вот только нравится она далеко не всем — есть и те, кто ее не понимает, а значит, она не вызывает у них позитивных эмоций.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не понимают и не любят классическую музыку.
Овен
Овны в оперном театре или зале филармонии откровенно скучают, ритм и темп звучащих там произведений, в отличие от более легких жанров — например, оперетты — их, как говорится, совершенно не заводит. Неудивительно, что встретить их в таких заведениях можно редко, да и сидят они там с кислым видом.
Близнецы
Близнецы все воспринимают поверхностно, и музыка в этом смысле — не исключение. Представители знака лучше понимают те его виды, которые являются более легкими для понимания — например, живопись, да и то не всю. В серьезной музыке на душу ложатся только общепризнанные шлягеры — в них глубоко «копать» не надо.
Дева
Девы не считают нужным прилагать усилия для того, чтобы понять классические музыкальные произведения, которые часто бывают сложными для восприятия. На их взгляд, они не имеют никакого практического применения и не несут материальной — осязаемой — формы, поэтому и тратить на них время не стоит.
