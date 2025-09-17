ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые сначала делают, а потом думают

С детства нас учат тому, что, прежде чем что-то сделать, необходимо хорошо подумать.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Такой подход дает нам возможность предусмотреть возможные последствия, и избежать возможных неприятностей, но не все обладают подобной предусмотрительностью. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сначала делают и только потом думают.

Стрелец

Стрельцы заслуженно держат пальму первенства в первоочередности действий в ущерб мыслям. В очередной раз совершив необдуманный поступок, который приведет их к нежелательным — а иногда и плачевным — последствиям, они обещают, что в следующий раз все будет наоборот, но у них это плохо получается.

Водолей

Водолеи не заморачиваются продумыванием своих шагов — часто они поступают, что называется, наобум, надеясь, что все сложится само по себе — без каких-либо усилий с их стороны. Интересно, что в большинстве случаев так и происходит, что совершенно не мотивирует представителей знака на мыслительную деятельность в будущем.

Овен

Овны, славящиеся своей стремительностью, чаще всего просто не успевают подумать над тем, что делают. Для них главное — максимально быстро «стартовать». В довольно большом количестве случаев они, уже будучи в «полете», понимают, что ошиблись, но затормозить, к их великому сожалению, уже бывает невозможно.

