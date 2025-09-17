- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые сначала делают, а потом думают
С детства нас учат тому, что, прежде чем что-то сделать, необходимо хорошо подумать.
Такой подход дает нам возможность предусмотреть возможные последствия, и избежать возможных неприятностей, но не все обладают подобной предусмотрительностью. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сначала делают и только потом думают.
Стрелец
Стрельцы заслуженно держат пальму первенства в первоочередности действий в ущерб мыслям. В очередной раз совершив необдуманный поступок, который приведет их к нежелательным — а иногда и плачевным — последствиям, они обещают, что в следующий раз все будет наоборот, но у них это плохо получается.
Водолей
Водолеи не заморачиваются продумыванием своих шагов — часто они поступают, что называется, наобум, надеясь, что все сложится само по себе — без каких-либо усилий с их стороны. Интересно, что в большинстве случаев так и происходит, что совершенно не мотивирует представителей знака на мыслительную деятельность в будущем.
Овен
Овны, славящиеся своей стремительностью, чаще всего просто не успевают подумать над тем, что делают. Для них главное — максимально быстро «стартовать». В довольно большом количестве случаев они, уже будучи в «полете», понимают, что ошиблись, но затормозить, к их великому сожалению, уже бывает невозможно.
Читайте также: