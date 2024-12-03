Астролог назвал знаки Зодиака с самыми красивыми глазами

Тем не менее, по ним действительно можно много сказать о человеке, поскольку трудно найти двух человек с одинаковыми глазами – у всех он разные, и далеко не у всех отличаются красотой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с самыми красивыми глазами.

Рыбы

Рыбы полностью соответствуют тотему, который дал название их знаку. Нельзя сказать, что глаза у них в точности как у рыб, но то, что в них как будто бы отражается сред их обитания – озера, а иногда и моря-океаны, отрицать нельзя, да и цвета они, как правило, бывают такого е – голубого или синего, в них легко можно утонуть.

Телец

У Тельцов глаза такие же, как у «родственного» им тотема: огромные, глубокие, с поволокой. И пусть хейтеры знака утверждают, что они при этом такие же пустые, астрологи с этим категорически не согласны – напротив, они считают, что такие глаза, особенно если они карие, могут затянуть вглубь как омут – без серьезных намерений в них лучше не №окунаться».

Скорпион

Скорпионы обладают поистине магнетически притягательным взором, который позволяет им – в прямом смысле слова – заколдовать кого угодно. Представительнице знака достаточно внимательно посмотреть на собеседника противоположного пола, чтобы он пошел за ней на рай света, совершенно не понимая, зачем и почему он это делает.

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