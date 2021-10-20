Астролог называл знаки Зодиака, которые обожают море

Нам кажется, что море должны обожать все, но это не совсем так – существует масса людей, которые предпочитают отдыхать в лесу, у реки или в горах.

Но есть и такие, кто – в буквальном смысле слова – не могу без него жить. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые обожают море.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – водный знак, поэтому не стоит удивляться тому, что для отдыха они предпочитают водоемы. На худой конец им подойдет река или озеро, но больше всего они любят море или океан – безбрежная водная гладь успокаивает их, особенно если рядом практически нет людей: так они не только получают удовольствие от морского воздуха, но и подпитываются витальной энергией, которая необходима им для жизни и работы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, закончив очередной проект, с удовольствием передохнут недельку где-нибудь у теплого моря-океана, который в наше время доступен в любое время года. У представителей знака нет особых требований к комфорту, который их окружает: без пятизвездочной гостиницы они вполне могут обойтись, а вот море, солнце и пляж им крайне необходимы – впрочем, как и вкусная и сытная, но неприхотливая еда, которая – хотя бы на время – позволит им не думать о хлебе насущном.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – еще один водный знак, который без своей стихии не может жить по определению. Предпочтение они, как правило, отдают морю, причем чем более глухим окажется место, в котором они пребывают, тем лучше: на отдыхе они предпочитают тишину и покой, так никто не мешает представителям знака предаваться грезам. Единственный источник шума, к которому они в таком случае относятся с пониманием, – это прибой, под который так хорошо мечтается.

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