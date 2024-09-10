Какому знаку Зодиака повезет 11 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 сентября?

День, когда везде и во всем необходимо соблюдать максимальную осторожность. Скорее всего, возможности остаться дома ни у кого из нас не будет, хотя это было бы оптимальным вариант для такого непростого времени, поэтому нужно хотя бы ограничить общение с окружающими людьми – особенно неадекватными и незнакомыми. Впроче5м, существует опасность столкновения не только с вешними, но и с внутренними «недоброжелателями»: сомнения в своих силах, опасения, страхи и тревоги могут не самым лучим образом сказаться на настроении и, как следствие, на событиях этого – непростого – дня.

Близнецы

Близнецы смогут получить ответ на важный вопрос, который они – как им уже казалось – безрезультатно задают как самим себе, так и окружающему их миру. Он может прийти в самом неожиданном виде – например, вырванной из контекста фразой, услышанной по радио или телевидению, поэтому для представителей знака важно быть открытыми окружающему миру – обидно будет пропустить серьезную подсказку, которую он даст.

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