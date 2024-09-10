Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 вересня?

День, коли скрізь і у всьому необхідно дотримуватися максимальної обережності. Найімовірніше, можливості залишитися вдома ні в кого з нас не буде, хоча це було б оптимальним варіантом для такого непростого часу, тому треба хоча б обмежити спілкування з оточенням – особливо неадекватними та незнайомими людьми. Втім, існує небезпека зіткнення не тільки з зовнішніми, а й з внутрішніми «недоброзичливцями»: сумніви у своїх силах, побоювання, страхи і тривоги можуть не найкращим чином позначитися на настрої і, як наслідок, на подіях цього – непростого – дня.

Близнята

Близнята зможуть отримати відповідь на важливе запитання, яке вони – як їм вже здавалося – безрезультатно ставлять як самим собі, так і навколишньому світу. Вона може прийти в найнесподіванішому вигляді – наприклад, вирваною з контексту фразою, почутою по радіо чи телебаченню, тому для представників знака важливо бути відкритими навколишньому світу – прикро пропустити серйозну підказку, яку він дасть.

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