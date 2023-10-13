Астрологический прогноз на 13 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нежелательно действовать напористо, добиваясь своего во что бы то ни стало, также важно охранять хорошее настроение и держать под контролем негативные эмоции.

Символ дня: Лилия.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: хризопраз, андалузит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни нынешнего дня не опасны и не продолжительны, тем не менее необходимо следить за давлением – как артериальным, так и – особенно! – внутриглазным.

Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и выпечки, сосредоточившись на овощах, фруктах и соках.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, добавит образу изюминки и пикантности.

Дачные работы дня: нельзя наносить вред растениям – спиливать или обрезать деревья, и даже срывать цветы.

Магия и мистика дня: можно работать с раскрывшимися чакрами и заниматься женской магией, привлекающей любовь и семейное счастье.

Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку ценную информацию и часто бывают вещими.

Табу дня: категорически не рекомендуется ничего ломать и разрушать.

Цитата дня: «Один только разум может обеспечить безмятежный покой» (Сенека Луций Анней-мл.).

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