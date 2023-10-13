Астрологический прогноз на 13 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нежелательно действовать напористо, добиваясь своего во что бы то ни стало, также важно охранять хорошее настроение и держать под контролем негативные эмоции.
Символ дня: Лилия.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: хризопраз, андалузит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: болезни нынешнего дня не опасны и не продолжительны, тем не менее необходимо следить за давлением – как артериальным, так и – особенно! – внутриглазным.
Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и выпечки, сосредоточившись на овощах, фруктах и соках.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, добавит образу изюминки и пикантности.
Дачные работы дня: нельзя наносить вред растениям – спиливать или обрезать деревья, и даже срывать цветы.
Магия и мистика дня: можно работать с раскрывшимися чакрами и заниматься женской магией, привлекающей любовь и семейное счастье.
Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку ценную информацию и часто бывают вещими.
Табу дня: категорически не рекомендуется ничего ломать и разрушать.
Цитата дня: «Один только разум может обеспечить безмятежный покой» (Сенека Луций Анней-мл.).
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