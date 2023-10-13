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Астрологический прогноз на 13 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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16
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 октября

Лилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нежелательно действовать напористо, добиваясь своего во что бы то ни стало, также важно охранять хорошее настроение и держать под контролем негативные эмоции. 

Символ дня: Лилия. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: хризопраз, андалузит. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня не опасны и не продолжительны, тем не менее необходимо следить за давлением – как артериальным, так и – особенно! – внутриглазным. 

Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и выпечки, сосредоточившись на овощах, фруктах и соках. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, добавит образу изюминки и пикантности. 

Дачные работы дня: нельзя наносить вред растениям – спиливать или обрезать деревья, и даже срывать цветы. 

Магия и мистика дня: можно работать с раскрывшимися чакрами и заниматься женской магией, привлекающей любовь и семейное счастье.  

Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку ценную информацию и часто бывают вещими. 

Табу дня: категорически не рекомендуется ничего ломать и разрушать. 

Цитата дня: «Один только разум может обеспечить безмятежный покой» (Сенека Луций Анней-мл.). 

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Дата публикации
Просмотры
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