Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли небажано діяти наполегливо, домагаючись свого за всяку ціну, також важливо оберігати гарний настрій і контролювати негативні емоції.

Символ дня: лілія.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, світло-фіолетовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: хризопраз, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня не є небезпечними і тривалими, проте необхідно стежити за тиском – як артеріальним, так і – особливо! – внутрішньоочним.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'ясних продуктів і випічки, зосередившись на овочах, фруктах і соках.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, додасть образу родзинки й пікантності.

Дачні роботи дня: не можна шкодити рослинам – спилювати або обрізати дерева, і навіть зривати квіти.

Магія і містика дня: можна працювати з чакрами, що розкрилися, і займатися жіночою магією, яка приваблює кохання і сімейне щастя.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть для людини цінну інформацію і часто бувають пророчими.

Табу дня: категорично не рекомендується нічого ламати й руйнувати.

Цитата дня: "Один лише розум може забезпечити безтурботний спокій" (Луцій Анней Сенека-мол.).

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