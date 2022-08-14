Астрологический прогноз на 14 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: все, что произойдет в этот день, неслучайно – оно обусловлено поступками человека в прошлом, проще говоря, что он посеял, то и пожнет. Исправить то, что сделано, уже нельзя, но сделать выводы из своих ошибок и не повторять их впредь, можно и нужно.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: день неблагоприятен для активных действий.
Энергетика дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, мятный, цвет молодой травы.
Счастливые камни дня: аметист, шпинель, опал.
За какую часть тела отвечает: почки, поясница.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания.
Сны дня: сны нынешней ночи непосредственно связаны с недугом, от которого страдает человек: они подскажут путь к исцелению.
Афоризм дня: "Люди редко выставляют напоказ свои недостатки – большинство старается прикрыть их привлекательной оболочкой" (Оноре де Бальзак).
Геометрическая фигура дня: треугольник.
Ангел-хранитель дня: Канфаэль – делает человека упорным, настойчивым и целеустремленным.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, избавляющие от сглаза.
Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – употребления алкоголя и курения.
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