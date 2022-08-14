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Астрологический прогноз на 14 августа

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Астрологический прогноз на 14 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: все, что произойдет в этот день, неслучайно – оно обусловлено поступками человека в прошлом, проще говоря, что он посеял, то и пожнет. Исправить то, что сделано, уже нельзя, но сделать выводы из своих ошибок и не повторять их впредь, можно и нужно. 

Символ дня: обезьяна. 

Стихия дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Энергетика дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, мятный, цвет молодой травы. 

Счастливые камни дня: аметист, шпинель, опал. 

За какую часть тела отвечает: почки, поясница. 

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания.

Сны дня: сны нынешней ночи непосредственно связаны с недугом, от которого страдает человек: они подскажут путь к исцелению. 

Афоризм дня: "Люди редко выставляют напоказ свои недостатки – большинство старается прикрыть их привлекательной оболочкой" (Оноре де Бальзак). 

Геометрическая фигура дня: треугольник. 

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – делает человека упорным, настойчивым и целеустремленным. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, избавляющие от сглаза. 

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – употребления алкоголя и курения. 

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