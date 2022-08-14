Астрологічний прогноз на 14 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: все, що станеться цього дня, невипадково – воно зумовлене вчинками людини у минулому, простіше кажучи, що вона посіяла, то й пожне. Виправити те, що зроблено, вже не можна, але зробити висновки зі своїх помилок і не повторювати їх надалі можна і потрібно.

Символ дня: мавпа.

Стихія дня: день несприятливих активних дій.

Енергетика дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: зелений, салатовий, м'ятний, колір молодої трави.

Щасливе каміння дня: аметист, шпинель, опал.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек.

Хвороби дня: можуть загостритись хронічні захворювання.

Сни дня: сни нинішньої ночі безпосередньо пов'язані з недугою, від якої страждає людина: вони підкажуть шлях до зцілення.

Афоризм дня: "Люди зрідка виставляють напоказ свої недоліки — більшість намагається прикрити їх привабливою оболонкою (Оноре де Бальзак)".

Геометричні фігури дня: трикутник.

Ангел-охоронець дня: Канфаель – робить людину завзятою, наполегливою та цілеспрямованою.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити обряди, що позбавляють пристріту.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок – вживання алкоголю та куріння.

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