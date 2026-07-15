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Астрологический прогноз на 15 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для воплощения в жизнь планов, которые были составлены накануне.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если, не теряя времени, обратиться за медицинской помощью.
Питание дня: можно голодать и пробовать «на вкус» новую диету.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать и укоренять растения, а вот обрезка ветвей нужно отказаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для избавления от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут нам полезной информации.
Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию.
Цитата дня: «Хороший человек — этот тот, кто способен отплатить другому добром» (Платон).
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