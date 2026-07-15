Астрологический прогноз на 15 июля

Рог изобилия / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для воплощения в жизнь планов, которые были составлены накануне.

Символ дня: Рог изобилия.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

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За какую часть тела отвечает: рот, зубы

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если, не теряя времени, обратиться за медицинской помощью.

Питание дня: можно голодать и пробовать «на вкус» новую диету.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно пересаживать и укоренять растения, а вот обрезка ветвей нужно отказаться.

Магия и мистика дня: день благоприятен для избавления от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут нам полезной информации.

Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию.

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Цитата дня: «Хороший человек — этот тот, кто способен отплатить другому добром» (Платон).

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