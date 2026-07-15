Астрологічний прогноз на 15 липня

Ріг достатку / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для реалізації планів, які були складені напередодні.

Символ дня: ріг достатку.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: халцедон, переливчастий агат.

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За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають, особливо якщо, не гаючи часу, звернутися за медичною допомогою.

Харчування дня: можна попостувати та спробувати нову дієту «на смак».

Стрижка дня: сьогодні краще утриматися від стрижки.

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Дачні роботи дня: можна пересаджувати та вкорінювати рослини, а от від обрізання гілок слід утриматися.

Магія та містика дня: цей день сприятливий для позбавлення від пороблення та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі не містять для нас корисної інформації.

Табу дня: у жодному разі не можна виявляти агресію.

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Цитата дня: «Хороша людина — це та, яка здатна віддячити іншому добром» (Платон).

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