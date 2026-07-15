Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють делегувати повноваження

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Беручи все на себе все — як на роботі, так і вдома, — легко можна перенапружитися, тому бажано знаходити тих, хто може надати посильну допомогу.

На жаль, не всі вміють це робити — для когось простіше все робити самому, ніж перекладати свої обов’язки на інших.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють делегувати повноваження.

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Козоріг

Козороги у роботі найбільше цінують якість, а її, на думку самих представників цього знака, можуть забезпечити лише вони самі, тому й довіряти можуть лише собі. Представники цього знака готові цілодобово працювати над проєктом, але не підпустять нікого, хто міг би зіпсувати їхню бездоганну роботу.

Діва

Діви ніколи не бувають задоволені тим, що роблять інші люди — на їхню думку, це не може бути справді ідеальним, а іншого результату бути не може й не повинно. Через це представники цього знака все завжди і за всіма переробляють, тому їм простіше все зробити самостійно, ніж потім виправляти недоробки.

Рак

Раки, навіть доручивши комусь одну зі своїх справ, буквально не знаходять собі місця, побоюючись за її долю. Водночас вони весь час намагаються контролювати дії свого помічника, але, оскільки це не приносить їм спокою, у результаті все переробляють і беруться за справу самі — так їм спокійніше.

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