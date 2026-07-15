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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
667
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід тримати себе в руках

День, коли можливі конфлікти без очевидної причини, під час яких можна посваритися навіть із рідними та близькими людьми.

Автор публікації
Фото автора: Галина Корольова Галина Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Не варто планувати на цей день сімейні свята та зустрічі з друзями, а також романтичні побачення — вони можуть закінчитися суперечками та конфліктами. Уникнути такого розвитку подій можна, лише тримаючи себе в руках.

Сьогодні, 15 липня, коли в житті представників усіх знаків зодіаку можуть виникати конфлікти, але трьом із них у такому разі особливо важливо стримувати емоції.

Овен

Овни, відомі своєю запальністю, і цього разу можуть проявити себе не з найкращого боку. Їм просто необхідно опанувати себе й припинити спалахувати через кожне необережне слово чи погляд, тим паче, що оточення навіть не має наміру їх образити.

Телець

Тельцям, які страшні у гніві, не варто накопичувати негатив, спрямований проти оточення, придушуючи його в собі. Інакше в один «прекрасний» момент невдоволення та дратівливість можуть вилитися у грандіозний вибух, який зачепить як тих, хто перебуває поруч, так і їх самих.

Рак

Раки, які страждають від власної емоційної нестабільності, і цього разу можуть через це постраждати. Так, вигадавши собі проблему з нізвідки — у буквальному сенсі цього слова, — вони почнуть надмірно перейматися з цього приводу, шкодуючи себе щосили.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
667
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