Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід тримати себе в руках

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Не варто планувати на цей день сімейні свята та зустрічі з друзями, а також романтичні побачення — вони можуть закінчитися суперечками та конфліктами. Уникнути такого розвитку подій можна, лише тримаючи себе в руках.

Сьогодні, 15 липня, коли в житті представників усіх знаків зодіаку можуть виникати конфлікти, але трьом із них у такому разі особливо важливо стримувати емоції.

Овен

Овни, відомі своєю запальністю, і цього разу можуть проявити себе не з найкращого боку. Їм просто необхідно опанувати себе й припинити спалахувати через кожне необережне слово чи погляд, тим паче, що оточення навіть не має наміру їх образити.

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Телець

Тельцям, які страшні у гніві, не варто накопичувати негатив, спрямований проти оточення, придушуючи його в собі. Інакше в один «прекрасний» момент невдоволення та дратівливість можуть вилитися у грандіозний вибух, який зачепить як тих, хто перебуває поруч, так і їх самих.

Рак

Раки, які страждають від власної емоційної нестабільності, і цього разу можуть через це постраждати. Так, вигадавши собі проблему з нізвідки — у буквальному сенсі цього слова, — вони почнуть надмірно перейматися з цього приводу, шкодуючи себе щосили.

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