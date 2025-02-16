Астрологический прогноз на 16 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: поскольку результат любой деятельности будет прямо противоположен ожидаемому, поэтому лучше всего – ничего не делать.

Символ дня: Паук в центре паутины.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: уваровит, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому надо набраться терпения и выполнять все распоряжения врача.

Питание дня: звезды рекомендуют ограничить себя в питании, но – без особого энтузиазма.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно проводить уборку на дачном участке и планировать дизайнерские работы на нем.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу огня

Сны дня: сны нынешней ночи смысловой нагрузки не несут.

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми.

Цитата дня: «Есть три ошибки в общении людей: первая – это желание говорить прежде, чем нужно: вторая – застенчивость не говорить, когда это нужно: третья – говорить, не наблюдая за слушателем» (Конфуций).

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