Астрологічний прогноз на 16 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: оскільки результат будь-якої діяльності буде прямо протилежний очікуваному, найкраще – нічого не робити.

Символ дня: павук у центрі павутиння.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: уваровіт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, тривають довго, тому треба набратися терпіння та виконувати всі вказівки лікаря.

Харчування дня: зірки рекомендують обмежити себе в харчуванні, але – без особливого ентузіазму.

Стрижка дня: один з найкращих для стрижки днів.

Дачні роботи дня: можна робити прибирання на дачній ділянці та планувати на ній дизайнерські роботи.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали та обряди, які використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть смислового навантаження.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними людьми.

Цитата дня: "Є три помилки у спілкуванні людей: перша – це бажання говорити раніше, ніж потрібно: друга – сором'язливість не говорити, коли це потрібно: третя – говорити, не спостерігаючи за слухачем" (Конфуцій).

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