Астрологический прогноз на 16 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любые начинания вместо успеха принесут неудачи, поэтому стоит вспомнить о том, что на календаре воскресенье, и посвятить день отдыху.
Символ дня: Трясина.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра
Болезни дня: в случае обострения хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу, в противном случае они могут достаивать серьезное беспокойство.
Питание дня: в пищевой рацион дня необходимо включить как можно больше овощей, фруктов и зелени.
Стрижка дня: нынешний день — один из лучших для стрижки.
Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на него самого.
Табу дня: серьезную опасность представляют рассеянность и невнимательность — они могут сыграть с человеком злю шутку.
Цитата дня: «Боятся любви — значит, бояться жизни, а тот, кто боится жизни, на три четверти мертв» (Бертран Рассел).
