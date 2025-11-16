Астрологический прогноз на 16 ноября

Трясина / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любые начинания вместо успеха принесут неудачи, поэтому стоит вспомнить о том, что на календаре воскресенье, и посвятить день отдыху.

Символ дня: Трясина.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра

Болезни дня: в случае обострения хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу, в противном случае они могут достаивать серьезное беспокойство.

Питание дня: в пищевой рацион дня необходимо включить как можно больше овощей, фруктов и зелени.

Стрижка дня: нынешний день — один из лучших для стрижки.

Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на него самого.

Табу дня: серьезную опасность представляют рассеянность и невнимательность — они могут сыграть с человеком злю шутку.

Цитата дня: «Боятся любви — значит, бояться жизни, а тот, кто боится жизни, на три четверти мертв» (Бертран Рассел).

